Alunos de Ourém vão conhecer de perto trabalho realizado pelos autarcas do concelho

Entre 10 e 14 de Novembro, os jovens que frequentam o 3.º ciclo do Ensino Básico ou Secundário num dos estabelecimentos de ensino do concelho tiveram contacto com o projecto “Integra-te – Jovens Autarcas”, uma iniciativa proposta pelo Conselho Municipal de Juventude e levada a cabo pela Câmara Municipal de Ourém. O programa “Integra-te – Jovens Autarcas” pretende possibilitar aos estudantes a oportunidade de conhecerem a realidade e as funções de um executivo municipal, aproximando e envolvendo os jovens na esfera política e na gestão autárquica.

Com o projecto, os jovens são desafiados a constituir uma lista de alunos (cumprindo a Lei da Paridade) que represente o estabelecimento de ensino, onde um elemento assumirá o cargo de presidente e os restantes elementos o de vereadores. Cada lista deverá propor um “programa eleitoral” constituído por 5 a 10 medidas que gostasse de implementar no território, nas mais variadas áreas de actuação, e recolher um conjunto de 30 assinaturas que certifiquem a constituição da lista em causa. Após a definição da lista representante do estabelecimento de ensino, a mesma tomará posse numa reunião da câmara municipal e fará a apresentação pública do seu projecto numa sessão do Conselho Municipal de Juventude e na iniciativa promovida pela autarquia e dirigida a toda a comunidade escolar concelhia: a Semana da Educação.

Os jovens terão a oportunidade de acompanhar o executivo municipal, vivenciando a realidade e as responsabilidades de um eleito local e proporcionando uma visão global das suas funções enquanto autarcas. Neste contexto, os jovens acompanharão o presidente da câmara e os vereadores durante um dia de trabalho, participando em reuniões e em processos de tomada de decisão, entre outras tarefas. Além da experiência, os jovens vão receber bilhetes gratuitos de acesso à próxima edição da FeirOurém e duas entradas gratuitas para espectáculos promovidos pelo Teatro Municipal de Ourém.

O programa “Integra-te – Jovens Autarcas” foi apresentado por elementos do Conselho Municipal de Juventude aos alunos concelhios, em sessões que contaram com a presença e o contributo dos vereadores Rui Vital e Humberto Antunes.