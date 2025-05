Festival Alma do Vinho foi distinguido como "Evento do Ano" pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho. A sexta edição, realizada em 2024, destacou-se pela promoção dos vinhos, da cultura e do território de Alenquer.

Festival Alma do Vinho distinguido como “Evento do Ano” pela AMPV

A Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) atribuiu, no Alandroal, o prémio de "Evento do Ano" à 6.ª edição do Festival Alma do Vinho, em reconhecimento pelo sucesso alcançado em 2024. Durante quatro dias, o certame promoveu o concelho de Alenquer, afirmando-se como um dos grandes momentos de celebração da cultura vínica nacional.

A distinção visa realçar iniciativas que reforçam a atracção dos territórios, seja pelo impacto económico, pela valorização dos vinhos e da gastronomia local, pela preservação de tradições, pela inovação, pelo estímulo à formação de públicos ou pela visibilidade e projecção da região.

A escolha coube a um júri composto por membros do Conselho Consultivo da AMPV, personalidades de reconhecido mérito nas áreas da vitivinicultura, da academia e do enoturismo.

Em 2024, o Festival atraiu cerca de 30 mil visitantes, entre os quais se contou um número crescente de estrangeiros. O público teve oportunidade de degustar mais de 200 referências vínicas apresentadas por 35 produtores locais.

Presente na cerimónia em representação do Município de Alenquer, o vice-presidente Tiago Pedro sublinhou a evolução do festival, nascido em 2017. "Ao longo destas seis edições, o festival não só cresceu como se consolidou. Este prémio prova que estamos no caminho certo. Democratizámos o vinho e a sua cultura, e transformámos o Alma do Vinho numa ferramenta de divulgação da identidade do concelho. O futuro passa por garantir a sua sustentabilidade financeira e a continuidade do projecto, independentemente dos ciclos políticos", sublinhou.

Este é já o segundo prémio conquistado pela edição de 2024 do evento, depois de ter sido igualmente reconhecido pela Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa com o título de "Evento do Ano".

A cerimónia decorreu no âmbito das comemorações do 18.º aniversário da AMPV, durante a qual foram ainda anunciadas outras distinções: os 13 municípios do Baixo Alentejo foram escolhidos como Cidade Europeia do Vinho 2026, e o Vale do Lima foi reconhecido como Região Europeia da Gastronomia e Vinho 2025.

A próxima edição do Festival Alma do Vinho realiza-se de 11 a 14 de Setembro de 2025, no Parque Urbano de Alenquer.