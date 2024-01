Azambuja recebe exposição de pintura de Sónia Mendonça

partilhe no Facebook

A galeria da Biblioteca Municipal de Azambuja vai receber no sábado, 13 de Janeiro, a exposição de pintura O voo dos pincéis, da artista Sónia Mendonça. A inauguração da mostra, que ficará patente até 13 de Fevereiro, está agendada para as 16h00.

Sónia Mendonça, residente em Azambuja desde 2006, descobriu nas artes decorativas uma forma de combater a depressão e a solidão. Em 2007, a artista auto-didata abriu a loja Coisas do Sótão que acabou por ter que encerrar em 2013 devido à crise que o país atravessava. No entanto, depois de algum tempo desligada da arte, voltou a pegar no pincel e nunca mais parou.

A entrada na galeria é livre e a mostra pode ser visitada no horário de terça a sexta-feira entre as 09h30 e as 18h00 e aos sábados das 10h00 às 13h00.