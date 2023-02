Casa de Chá Dona Amália em Almeirim é um espaço para todas as horas

Inaugurada a 27 de Janeiro, em Almeirim, no 8B da Rua Almirante Reis, a Casa de Chá Dona Amália assume-se como um local com ofertas adequadas para os diversos períodos do dia, com destaque para os produtos normalmente associados ao pequeno-almoço, mas que podem ser pedidos a qualquer hora.

A proprietária Vanessa Fragoso destaca as “torradas de encher o olho, panquecas simples, com Nutella, ou com creme de biscoito Lotus, o produto estrela da casa. E panquecas de aveia, croissants folhados de manteiga de qualidade superior acompanhados do leite com chocolate Pantagruel ou do memorável leite com Coqui, sumos naturais ou limonada”.

Ao almoço a Casa de Chá Dona Amália serve sopas, quiches, salgados e pratos do dia. Ao final do dia é possível beber um gin entre amigos ou partilhar umas tapas e uma garrafa de vinho. “São as memórias que criamos que fazem a diferença no sentido da nossa vida”, sublinha.

Na Casa de Chá Dona Amália existe o Baloiço do Avô Luís que segundo a proprietária não é mais do que “um baloiço de amor; uma homenagem em vida dos netos a uma personagem tão importante da vida de todos. Todos temos memórias de amor, na casa dos nossos avós e é essa nostalgia que esse baloiço pretende recriar. Para que as memórias sejam eterna”, destaca.

Uma outra imagem de marca do Grupo Vanessa Fragoso Unipessoal Ldª é o baloiço da sorte, na Casa do Papel, a casa de apostas em Almeirim, onde as pessoas se podem sentar e pedir um desejo.

A Casa de Chá Dona Amália está aberta de segunda a sexta-feira das 08h00 às 18h00 e aos sábados das 08h00 às 13h00. Fecha aos domingos. A Casa do Papel- A Sua Casa de Apostas em Almeirim está aberta das 09h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00. E sábado e domingo das 09h00 às 13h00.