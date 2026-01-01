Orçamento da Golegã de 23,7 milhões de euros tem principal foco na habitação e educação

A Câmara Municipal da Golegã vai investir mais de seis milhões de euros na área da Habitação no ano de 2026, implementado no orçamento da câmara para o próximo ano que ronda os 23,7 milhões de euros. Segundo o presidente da câmara, António Camilo, as Grandes Opções do Plano representam 15,5 milhões de euros do total do orçamento, num documento que o autarca considera rigoroso e ajustado à realidade financeira do município.

Para a habitação, a câmara está a concluir as obras na escola básica 2º e 3º ciclo e prevê investir na escola básica 1º ciclo e no jardim de infância, num investimento que será superior a 2,2 milhões de euros. Na área do turismo está previsto um investimento de 1,4 milhões de euros e para os sistemas de abastecimento de águas e saneamento está previsto um montante de cerca de dois milhões de euros.

O presidente da câmara realça a importância da aposta na Cultura e Juventude, com um valor de investimento entre os 700 e os 800 mil euros. “Todas as áreas de intervenção municipal são importantes e transversais”, sublinha António Camilo. O orçamento para 2026 é inferior ao do ano de 2025 e António Camilo explica que a diferença de valor prende-se com a necessidade de corrigir um valor que considera ser exagerado no orçamento de 2025. Segundo António Camilo parte dos investimentos em habitação ficou concentrada em 2025, sendo o restante montante repartido por 2025, 2026 e 2027.

O orçamento foi aprovado na reunião extraordinária do executivo de sexta-feira, 12 de Dezembro, por maioria, com a abstenção dos vereadores do PS. A vereadora Ana Isabel Caixinha salientou que embora não discordem de grande maioria das medidas apresentadas, “a abstenção deve-se ao facto de não ser o nosso orçamento”, informou a vereadora do PS.