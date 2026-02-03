Associações de Pais de Alenquer promovem recolha de bens para populações afectadas pelo temporal

As associações de pais de vários agrupamentos de escolas do concelho de Alenquer uniram-se para promover uma acção solidária de apoio às populações afectadas pelo recente temporal, com recolha de bens a decorrer até sexta-feira, 6 de Fevereiro.

A iniciativa envolve a Associação de Pais do Agrupamento Damião de Góis de Alenquer, a Associação de Pais do Agrupamento da Abrigada, a APEEAEC – Associação de Pais do Agrupamento de Escolas do Carregado, e a Associação de Pais Visconde Chanceleiros, em articulação com as direcções dos respectivos agrupamentos escolares. O apelo é dirigido a todos os encarregados de educação, desafiando a comunidade educativa a participar num gesto de entreajuda e responsabilidade social.

Os bens recolhidos serão transportados pela empresa Linde, que assegurará a entrega nas zonas mais necessitadas, nomeadamente na região de Leiria, podendo também abranger outras áreas afectadas, de acordo com as necessidades identificadas.

Estão a ser solicitados bens alimentares não perecíveis, como leite (incluindo sem lactose), cereais, compotas e papas; produtos de limpeza, como baldes, vassouras, esfregonas, pás e sacos do lixo; produtos de higiene, entre os quais desodorizantes, gel de banho, champô, fraldas, sabonetes, produtos de higiene íntima e papel higiénico em embalagens de pequena dimensão; têxteis para o lar, como mantas, cobertores, almofadas e lençóis e ainda alimentos para cães e gatos.

Os donativos podem ser entregues entre as 08h00 e as 18h30 nas sedes dos agrupamentos de escolas de Alenquer (Damião de Góis), Abrigada (EBI da Abrigada), Carregado (EBI do Carregado) e Merceana (EBI Visconde Chanceleiros).

A organização sublinha que a acção pretende mobilizar toda a comunidade escolar para apoiar quem mais precisa, sob o lema “Juntos a reerguer a região de Leiria”.