uma parceria com o Jornal Expresso
03/02/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Destaques | 03-02-2026 15:57

Associações de Pais de Alenquer promovem recolha de bens para populações afectadas pelo temporal

bens essenciais nao pereciveis comida alimentos
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Bens alimentares, produtos de higiene, limpeza e têxteis estão a ser recolhidos nas escolas de Alenquer para ajudar vítimas do temporal. A iniciativa parte das associações de pais, em articulação com os agrupamentos escolares.

As associações de pais de vários agrupamentos de escolas do concelho de Alenquer uniram-se para promover uma acção solidária de apoio às populações afectadas pelo recente temporal, com recolha de bens a decorrer até sexta-feira, 6 de Fevereiro.
A iniciativa envolve a Associação de Pais do Agrupamento Damião de Góis de Alenquer, a Associação de Pais do Agrupamento da Abrigada, a APEEAEC – Associação de Pais do Agrupamento de Escolas do Carregado, e a Associação de Pais Visconde Chanceleiros, em articulação com as direcções dos respectivos agrupamentos escolares. O apelo é dirigido a todos os encarregados de educação, desafiando a comunidade educativa a participar num gesto de entreajuda e responsabilidade social.
Os bens recolhidos serão transportados pela empresa Linde, que assegurará a entrega nas zonas mais necessitadas, nomeadamente na região de Leiria, podendo também abranger outras áreas afectadas, de acordo com as necessidades identificadas.
Estão a ser solicitados bens alimentares não perecíveis, como leite (incluindo sem lactose), cereais, compotas e papas; produtos de limpeza, como baldes, vassouras, esfregonas, pás e sacos do lixo; produtos de higiene, entre os quais desodorizantes, gel de banho, champô, fraldas, sabonetes, produtos de higiene íntima e papel higiénico em embalagens de pequena dimensão; têxteis para o lar, como mantas, cobertores, almofadas e lençóis e ainda alimentos para cães e gatos.
Os donativos podem ser entregues entre as 08h00 e as 18h30 nas sedes dos agrupamentos de escolas de Alenquer (Damião de Góis), Abrigada (EBI da Abrigada), Carregado (EBI do Carregado) e Merceana (EBI Visconde Chanceleiros).
A organização sublinha que a acção pretende mobilizar toda a comunidade escolar para apoiar quem mais precisa, sob o lema “Juntos a reerguer a região de Leiria”.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1754
    29-01-2026
    Capa Vale Tejo
    29-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar