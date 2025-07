Joaquim Veríssimo Serrão é o primeiro professor Honoris Causa do Politécnico de Santarém

O professor e Historiador Joaquim Veríssimo Serrão foi homenageado pelo Instituto Politécnico de Santarém (IPS) com a atribuição do título de Professor Honoris Causa durante a sessão solene de comemoração do 31.º aniversário do estabelecimento de ensino superior realizada na manhã de terça-feira, 14 de Junho, no auditório da Escola Superior de Saúde de Santarém.Uma plateia repleta de personalidades assistiu à homenagem àquele que foi o primeiro presidente do IPS. Não faltaram familiares de Veríssimo Serrão na cerimónia, a juntar a autarcas, docentes e ex-docentes, responsáveis de escolas, entre muitas outras individualidades.O Historiador emocionou-se quando falou de Santarém, da família, dos amigos, da morte, agora que já conta quase 86 anos de vida. Mas também gracejou quando se lembrou de um antigo ministro, de apelido Seabra, que o demitiu do IPS devido a palavras menos generosas que proferiu. “Foi para o Brasil, morreu e que descanse em paz”, referiu, arrancando risos dos presentes.Para Veríssimo Serrão as primeiras gotas lançadas por si em 1980 que ajudaram a formar o IPS são agora um vasto oceano, tal a dimensão que o instituto tomou. “

Gostava que se criasse um dia um instituto universitário com sede em Santarém a representar toda a região, como foi no século XIX com alguns cursos de medicina. Merece nascer aqui um instituto universitário, temos mais tradição que a Covilhã, e não gostava de morrer sem que isso fosse possível”, afirmou.

Várias figuras da cidade elogiaram o Historiador na cerimónia da atribuição do doutoramento mas todos sem excepção estão longe de alguma vez terem lutado, pelo menos publicamente, pelo sonho de Joaquim Veríssimo Serrão que era ver o Politécnico transformado numa Universidade como Santarém merecia.

Texto publicado no dia 16 de Junho de 2011