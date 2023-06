Livro de André Seffrin editado em Portugal convoca "O Demónio da Inquietude"

André Seffrin (1965) é brasileiro, nascido em Júlio de Castilhos, pequena cidade do Rio Grande do Sul, e em 1987 fixou residência no Rio de Janeiro. Ensaísta, crítico literário e pesquisador independente, tem mais de três décadas de atividade como colaborador de jornais e revistas, e acima de tudo como organizador de antologias temáticas, edições de obras seletas ou completas de autores clássicos e contemporâneos. André Seffrin é hoje um dos mais conhecidos e respeitados críticos literários do Brasil, sem precisar de anunciar os prêmios que ganhou, ou os milhares de textos que já escreveu sobre os mais variados autores, da literatura às artes plásticas, do ensaio crítico e biográfico ao texto mais informativo sobre um livro, uma pintura ou simplesmente uma pequena escultura. Um dos seus trabalhos mais apreciados, e eventualmente menos reconhecido, é a coordenação de colecções de literatura para diversas editoras brasileiras.

“O Demónio da Inquietude” é um livro de ensaio, crítica, jornalismo literário, crônica e memória, tudo junto em cerca de 280 páginas, que dão a conhecer textos escritos há 30 anos que se lêem com o mesmo entusiasmo que os escritos e publicados há menos de cinco anos.

André Seffrin ocupa uma página do livro para uma dedicatória a António Carlos Villaça, que depois acaba acompanhado por um conjunto de mais de três dezenas de outros nomes, de outros tantos escritores e amigos, o que dá uma dimensão da sua vida como homem de letras, que pode ser resumida nas palavras que escreve neste mesmo livro sobre Wilson Martins, seu primeiro mestre e influenciador: "ao conceber a escrita como criação, actuou com coragem, franqueza, independência, pluralismo, e fidelidade, capacidades inerentes a um mestre do seu ofício", para quem "o crítico ideal é animal tão raro quanto o legendário licorne da mitologia".

Não por acaso "O Demónio da Inquietude" dá título ao último texto do livro, que trata exatamente da descoberta da leitura como fonte de vida, obsessão desmedida, doentia, chegando ao ponto de cronometrar livros lidos e tempo restante de vida para ler todos os livros das estantes, como se a vida comportasse o absurdo", "o demónio da inquietude, febre de leitura que era júbilo e vertigem, e fatalmente alterou significados e valores".

André Seffrin é pouco conhecido em Portugal, onde a crítica literária é infinitamente mais rara e comprometida que no Brasil, apesar de todas as diferenças de mercado, de número de autores e de livros editados. Este livro, editado em Portugal pela Rosmaninho, vai ter também distribuição no Brasil, embora dificilmente consiga sair das livrarias do Rio de Janeiro. Mesmo assim, é uma oportunidade para que os leitores se familiarizem com alguns textos que contam uma pequena parte da história da vida cultural brasileira dos últimos anos na área das letras, artes e ideias.

Editora; Rosmaninho-Editora de Arte

Colecção: Livros que são Vidas

Edição: Março de 2023

280 páginas

Distribuição VASP