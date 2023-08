Tire o máximo partido de uma cozinha pequena com estas soluções de decoração

Aplicação inteligente do espaço vertical

Em cozinhas pequenas, cada centímetro é precioso. O espaço vertical é muitas vezes esquecido, mas pode ser um grande aliado na luta contra a falta de espaço. A possibilidade de instalar prateleiras abertas até ao teto pode ser bastante útil visto que estas podem abrigar uma grande variedade de itens, desde panelas e frigideiras até alimentos e especiarias, liberando assim um espaço valioso em outros lugares. Além disso, as prateleiras abertas têm a vantagem de dar um toque decorativo à sua cozinha, especialmente se você tiver utensílios de cozinha coloridos ou peças vintage.

Cores e iluminação

A escolha das cores e da iluminação é fundamental para criar uma sensação de espaço. Pintar as paredes e os armários de cozinha de branco, ou de um tom pastel, ou de cores claras e brilhantes fazem com que o espaço pareça maior e mais aberto. Além disso, garantir uma boa iluminação é fundamental. Se tiver janelas, aproveite ao máximo a luz natural. Caso contrário, instale uma boa iluminação artificial. Lâmpadas LED são uma excelente opção, pois proporcionam uma luz clara e consomem menos energia.

Mobiliário multifuncional

O mobiliário multifuncional é uma solução de decoração ideal para as cozinhas pequenas. Por exemplo, uma mesa de jantar dobrável pode ser usada tanto de bancada de trabalho como de mesa de refeições. Da mesma forma, os bancos de cozinha podem ser usados para sentar, mas também como espaço de armazenamento adicional se tiverem compartimentos debaixo do assento.

Planeamento e organização

Planear e organizar cuidadosamente a sua cozinha pode economizar muito espaço. As panelas e frigideiras que você usa com mais frequência devem ser as mais acessíveis. Os itens menos utilizados podem ser guardados nos armários mais altos ou no fundo das gavetas. Outra dica útil é agrupar itens semelhantes, como os talheres ou os utensílios de cozinha, em compartimentos ou gavetas dedicadas.

Eletrodomésticos compactos

Outra maneira de aproveitar ao máximo uma cozinha pequena é optar por eletrodomésticos compactos. Muitas marcas oferecem versões menores de eletrodomésticos comuns, como fogões, frigoríficos e máquinas de lavar a loiça, que são perfeitamente adequadas para cozinhas pequenas. Não só economizam espaço, como também consomem menos energia.

Espelhos e transparências

Os espelhos podem dar a ilusão de um espaço maior. Considere a possibilidade de colocar um espelho grande em uma parede ou de escolher portas de armários com um acabamento espelhado. Da mesma forma, móveis e acessórios transparentes, como cadeiras de acrílico ou as mesas de vidro, podem fazer com que o espaço pareça menos cheio.