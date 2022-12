Companhia das Lezírias lança o seu primeiro espumante rosé

A Companhia das Lezírias lançou o seu primeiro espumante rosé. O Espumante 1836, Super Reserva Rosé 2019 é proveniente de uma vinha plantada entre florestas, que cresce em harmonia com a natureza, em total respeito pelo solo e pelo equilíbrio ecológico, um aspecto realçado pelo presidente da Companhia das Lezírias, António de Sousa.

“A empresa tem um compromisso grande assumido com o ambiente e procuramos sempre estabelecer um equilíbrio entre a produção e a protecção do ambiente”.

Produzido através da técnica de “Saignée”, em que o mosto obtido é fermentado à temperatura de 18ºC em cubas de inox, o vinho de base foi refermentado em garrafas durante cerca de dois meses com controlo de temperatura e as garrafas repousaram na cave durante 26 meses para extrair a bondade das lias de fermentação. O Espumante 1836, Super Reserva Rosé 2019 não sofreu nenhum tipo de “dosagem” aquando do degorgement, dando origem a um vinho classificado como “Brut Nature”.

Com o lançamento daquele produto a Companhia das Lezírias procurou aumentar a qualidade do seu catálogo vínico e oferecer um vinho de textura redonda, espuma cremosa e suave com um final longo e persistente, perfeito para ser servido como aperitivo e para acompanhar os pratos da quadra festiva que se aproxima.

David Ferreira e Catarina Rodrigues são os enólogos responsáveis por esta novidade vínica cuja graduação de álcool se cifra em 12,2% e provém da casta Touriga Nacional.