IPSantarém promove valorização dos estudantes e investe no sucesso escolar

O Instituto Politécnico de Santarém tem dinamizado acções relativas à forma de actuação interna e externa, no que diz respeito a novas metodologias de ensino e aprendizagem.

No contexto da pandemia, o objectivo foi assegurar que os docentes criassem novas formas de comunicação e leccionação continuando a desempenhar as suas funções com qualidade, e que os estudantes pudessem continuar a ter as aulas, teóricas e práticas, com o mesmo grau de exigência e eficiência pelo qual o IPSantarém se rege.

Dentro daquela linha de inovação e de investimento, o actual ano lectivo representa um marco relativamente à promoção do sucesso escolar e da prevenção do abandono, através do desenvolvimento de um projecto específico para esse fim, assente numa visão sistémica e multi-factorial.

Reconhecendo que a proximidade aos estudantes é uma das melhores formas de conhecer as suas necessidades e, em consequência, poder oferecer respostas que vão ao seu encontro, de forma concreta, rápida e eficaz. o IPSantarém tem previstas actividades que envolvem toda a comunidade educativa, com uma forte aposta na proximidade com as entidades dos usos e costumes académicos (Associações de Estudantes, Tunas Académicas, Comissões de Praxes e Comissões de Finalistas),

Para a resposta de qualidade também tem contribuído uma rede de serviços cuja missão global, entre outros aspectos, é apoiar todos os estudantes no seu percurso de formação e desenvolver estratégias para melhorar o seu desempenho.

Dessa rede fazem parte, o Gabinete de Saúde e Acompanhamento Psico-Pedagógico (GSAPP) dos Serviços de Acção Social (SAS) com uma forte aposta no desenvolvimento de um serviço de saúde integrado, o Centro de Apoio Pedagógico (CAP) da Escola Superior de Educação de Santarém, o Gabinete de Responsabilidade Social e a Rede de estudantes com Necessidades Educativas Especiais.