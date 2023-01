Preços no sector agrícola vão estabilizar

O ex-vice-primeiro-ministro Paulo Portas aconselhou os mais de trezentos agricultores produtores de milho grão, silagem e distribuidores, presentes na Casa Cadaval, em Muge, a 12 de Janeiro, na reunião anual da Bayer, de lançamento da campanha de milhos Dekalb para o Sul de Portugal, a não fazerem planos a contar com o aumento de preços.

“Se eu fosse a vocês não pensava em guardar determinado produto para vender mais caro daqui a um tempo porque a tendência é para a moderação dos preços. Apostava nas Eco medidas e gastava o tempo na adaptação em vez de a tentar evitar”, disse.

“Acho que os agricultores deviam explicar melhor às cidades que a inovação pode fazer muito pela agricultura. Apostas no GPS, em drones e na genética para controlar o produto na sua formação e modelo final podem poupar-vos tempo. Quanto mais modernizada mais inovadora é a gestão agrícola”, sublinhou.

O convite da Bayer a Paulo Portas teve como objectivo contribuir para uma visão sobre a situação económica global e como esta pode influenciar os mercados agrícolas ao nível dos cereais, custos da energia, inflação e taxas de juro.

O orador alertou para a necessidade de gerir a margem de imprevisibilidade e, ao mesmo tempo, contribuir para a reduzir e justificou os conselhos dados com a análise que faz do que se tem passado nos últimos meses.

“Os agricultores são os cidadãos que melhor sabem que a inflação nos factores de produção, nomeadamente com impacto na agricultura (...) A inflação foi acelerada pela guerra, mas o indicador de preços da Organização Mundial de Alimentos desceu em Dezembro de 2022 ou seja já regressámos ao período anterior à guerra e a tendência é para descer, embora lentamente”, referiu, explicando que a moderação dos preços resulta da redução dos preços da energia devido ao facto de os limites ao preço estabelecidos excepcionalmente pelo G20 à Rússia estarem a funcionar e à normalização das cadeias de fornecimento.

No decurso da reunião, Jorge Matias - Market Development Agronomist Portugal Sul - explicou as soluções ao nível da genética e protecção de culturas para o milho em 2023, e Reinaldo Pereira – Marketing Specialist Portugal e Noroeste de Espanha , que terminou a sua intervenção com soluções que permitem aos agricultores fazer frente aos novos desafios ao nível da nova Política Agrícola Comum (PAC) e eco regimes associados.

O encerramento coube a Luís Antunes, director comercial Bayer Portugal e Espanha, que reforçou alguns dos pilares que sustentam a actuação da marca nomeadamente a inovação como base para o crescimento e prosperidade da actividade agrícola, a sustentabilidade ambiental, económica e social da actividade agrícola como pilar basilar do desenvolvimento do sector.