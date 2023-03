140 trabalhadores fazem greve em Abrantes por melhores salários

Os trabalhadores da fábrica Silicália realizam uma paralisação de um dia, que se vai repetir na quinta-feira, 16 de Março, para obter da administração da empresa, de capitais espanhóis, um compromisso de melhoria salarial e outras regalias sociais. Os 140 trabalhadores da Silicália Portugal - Indústria e Comércio de Aglomerados de Pedra, S.A., instalada junto à central termoelétrica do Pego, em Abrantes, reivindicam um aumento salarial de 150 euros, atribuição de seguro para todos os trabalhadores e o aumento do actual subsídio de refeição de 6 para 7,60 euros.

António Amaro Costa, do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Cerâmica, Cimentos e Similares, Construção, Madeiras, Mármores, Cortiças do Sul e Regiões Autónomas (STCCMCS\CGTP-IN), disse à Lusa que as reivindicações não têm sido aceites pela empresa e que a greve serve para que a mesma perceba que os trabalhadores merecem respeito e que sem estes trabalhadores a empresa não andará para a frente. Os trabalhadores reivindicam uma “efectiva negociação salarial e melhoria das condições de trabalho”, com um “aumento salarial digno e um aumento do valor do subsídio de alimentação”, além da “reposição dos subsídios de turno indevidamente retirados, seguro de saúde para todos e eliminação dos factores de risco que originam as doenças profissionais”, explicou.

António Costa refere que existem todas as condições para a Silicália poder negociar, não em todas as matérias, mas em grande parte delas. “A empresa recebe-nos, responde, mas a resposta é sempre que não há condições. E, ao longo dos anos, tem sido isto”, criticou, recordando que os trabalhadores já fizeram um dia de greve, a 9 de Fevereiro deste ano, pelos mesmos motivos.

A Lusa tentou contactar a administração de empresa, sem sucesso.