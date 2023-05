Cartaxo tem um novo monumento de homenagem ao vinho

A 33ª edição da Festa do Vinho no Cartaxo ficou marcada pela inauguração do novo monumento de homenagem ao vinho, situado na rotunda da entrada norte da cidade. A escultura é uma recriação de uma torneira de madeira das antigas cartolas a simular o vinho a correr permanentemente. A obra de arte é feita essencialmente em fibra, a água que corre é sempre a mesma e possui um corante para se parecer com vinho. A inauguração do monumento antecedeu a inauguração do certame e reuniu o executivo municipal num piquenique no meio da rotunda.

O João Heitor, presidente da Câmara do Cartaxo liderou a comitiva que visitou as mais de 60 entidades presentes na Festa do Vinho, que decorreu entre 28 de Abril e 1 de Maio. Tasquinhas regionais, o melhor das casas agrícolas, das adegas e das empresas do sector vitivinícola, a par do artesanato, música tradicional e concertos prencheram o programa do certame. O presidente percorreu todos os expositores para conhecer as caras por trás dos negócios, acompanhado do presidente do conselho directivo da Associação dos Municípios Portugueses do Vinho, Luís Encarnação, que elegeu o Cartaxo, Almeirim, Alpiarça e Santarém como Cidade do Vinho 2024.

O último dia do certame é sempre um dos mais procurados por ser o Dia das Tradições. Campinos, amazonas e cavaleiros saíram à rua para um cortejo etnográfico e os ranchos folclóricos do concelho deram espectáculo durante a tarde.

Ginastas do Ateneu Cartaxense também dançam

Sofia Barbas, 18 anos, lidera a Acrodance do Ateneu Artístico Cartaxense (AAC), um estilo de dança que combina elementos acrobáticos com movimentos de dança contemporânea e jazz. O grupo é composto por seis ginastas do clube que são apaixonados pela dança. O projecto começou “com uma brincadeira” quando tentavam encontrar uma abertura para o Sarau de Ginástica do AAC. O grupo foi protagonista da abertura desta edição da Festa do Vinho. A próxima actuação será na abertura do concurso “A Escola tem Talento”, uma iniciativa do Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita do Cartaxo.