Casal da Coelheira lança vinho para desfrutar a vida com castas secretas

O Casal da Coelheira continua a surpreender os apreciadores de bons vinhos, lançando a nova marca Carpe Vitae dando assim corpo à expressão “aproveitar a vida”, significado da expressão em latim. A Quinta convida as pessoas a aproveitarem a vida ao sabor de um Carpe Vitae que foi criado para se evidenciar como um grande vinho que proporciona excelentes momentos de prazer, partilha e convívio. Além da sabedoria e da arte colocadas na criação deste vinho, que tem uma edição limitada de 1490 garrafas, houve um cuidado especial na sua apresentação, o que o torna ainda mais distinto.

Todas as garrafas são numeradas e a embalagem resulta de um grande trabalho artesanal, dando assim uma personalidade própria a esta nova edição do Casal da Coelheira. Os criadores não querem que este seja um vinho para momentos excepcionais, mas sim que todos os momentos sejam excepcionais para desfrutar deste vinho.

A Quinta realça que com este vinho único se procurou mostrar “a generosidade e resiliência da videira, a dureza dos Verões quentes e a secura dos solos do Casal da Coelheira”, características que se aliam à alma das castas portuguesas que lhe dão aromas e sabores diferenciados e únicos. As castas não são divulgadas para que as questões técnicas não interfiram na avaliação da excelência deste vinho, mas também para dar liberdade aos enólogos em futuras criações.

“Da mesma forma que um pintor não pinta as suas grandes obras sempre com as mesmas cores, também nós queremos ter essa flexibilidade e versatilidade para eventuais futuras colheitas do Carpe Vitae”, explica o Casal da Coelheira.