Fundo belga investe 20 milhões em Alverca para reabilitar parque industrial

O antigo centro nacional de distribuição da Nestlé, em Alverca do Ribatejo, fechado há duas décadas e meia, vai ser reconvertido num parque industrial para pequenas e médias empresas num investimento de 20 milhões de euros de um fundo belga. A operação vai permitir a chegada de várias lojas ao complexo incluindo um supermercado Mercadona. O Mitiska Reim, que já é dono de oito activos em Portugal, espera conseguir criar 230 postos de trabalho e o município de Vila Franca de Xira já veio dar a bênção ao projecto com o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, a defender que mais do que a criação de lojas e locais de negócio se trata de requalificar um espaço que há muito estava expectante. “É um investimento que vai requalificar toda aquela zona trazendo actividade económica e sobretudo resolver problemas de acessibilidade às escolas”, explicou.

O autarca aludia a um novo acesso rodoviário e pedonal que vai nascer na zona permitindo o acesso directo ao parque de estacionamento existente entre a Secundária Gago Coutinho e a Escola Básica Pedro Jacques Magalhães. Fernando Paulo Ferreira diz esperar que este tipo de investimentos venha no futuro a permitir tirar do centro das cidades os negócios que mais poluem ou ocupam espaço como as pequenas oficinas automóveis. “Sobretudo garagens e rés-do-chão. Retirar daí pequenas oficinas que geram carros parados onde as pessoas devem ter o seu estacionamento. O nosso gabinete de apoio ao investidor está a aproveitar estes novos espaços económicos para que possam libertar esse incómodo e peso do centro das cidades”, defendeu.

Salinas Park já totalmente ocupado

O terreno do velho centro nacional da Nestlé tem uma área de 50 mil metros quadrados e a expectativa é que até final deste ano venha a receber novos retalhistas e um complexo de pequenos armazéns para acolher pequenos negócios e startups. O chamado “Salinas Park” terá 22.800 metros quadrados e uma área bruta de 12 mil metros quadrados estando já totalmente ocupado. Inclui também 351 lugares de estacionamento e cinco mil metros quadrados de espaços verdes.

Um dos destaques do novo espaço será a loja Mercadona, como O MIRANTE já tinha noticiado, no âmbito da sua expansão em território nacional. O retalhista espanhol abriu vagas para 65 pessoas em Alverca para os regimes de full e part-time e, em comunicado, o grupo espanhol explicava que a oferta de emprego reflectia já a actualização salarial que a empresa aplicou a partir de Janeiro de 2023, em que o salário de entrada dos seus colaboradores em Portugal é de 12.410 euros por ano.

A Mercadona abriu o seu primeiro supermercado a 2 de Julho de 2019, em Canidelo, Vila Nova de Gaia, e actualmente conta com 38 lojas nos distritos do Porto, Braga, Aveiro, Viana do Castelo, Setúbal, Santarém, Viseu e Leiria. Em 2021 atingiu um volume de vendas de 415 milhões de euros.