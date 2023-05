Casas do Gótico comemora 17 anos de mediação imobiliária

A Casas do Gótico está de parabéns ao comemorar o 17º aniversário que se celebrou no dia 1 de Maio. A empresa de mediação imobiliária, presente em Santarém e em Torres Novas, é especializada na venda de imóveis e iniciou-se no mercado em 2006 na capital de distrito. Em 2015 abriu a segunda agência em Torres Novas.

A empresa tem actualmente uma equipa de 40 elementos distribuídos pelas duas agências, desde colaboradores que dão apoio à actividade do consultor imobiliário, entre eles gestoras processuais, responsáveis de marketing, directores comerciais e os próprios consultores.

O objectivo da Casas do Gótico é fazer crescer a sua equipa e nesse sentido os interessados poderão fazer a sua inscrição em https://www.casasdogotico.pt/recursoshumanos.