Vereadores da oposição em Leiria defendem novo aeroporto em Santarém

Os vereadores da oposição na Câmara de Leiria, liderada por Gonçalo Lopes (PS), defenderam que o novo aeroporto deve ser em Santarém, pois é “a melhor opção para Portugal”. Álvaro Madureira e Daniel Marques, vereadores independentes, eleitos pelo PSD, e Branca Matos, vereadora do PSD, emitiram um comunicado conjunto, no dia 2 de Maio, após a reunião de executivo apontando Santarém em alternativa a Monte Real (concelho de Leiria).

“Em virtude de [Base Aérea 5] Monte Real não ter sido considerado como opção para a fase seguinte, pela Comissão Técnica Independente”, os vereadores “defendem e apoiam que o novo aeroporto de Lisboa seja construído em Santarém sendo o mais vantajoso para Portugal”. A posição dos autarcas é fundamentada por ficar a “cerca de 60 quilómetros de distância de Leiria, servir a população a norte do Tejo e a população de Leiria e as suas empresas”.

Os vereadores acrescentam que a localização de Santarém também serve Fátima, Tomar, Beira Interior e Lisboa. “É um investimento privado, tem bons acessos, com a auto-estrada número 1 [A1] e a ferrovia, com a Linha do Norte, a passarem nas proximidades”, destacam.

Segundo Álvaro Madureira, Branca Matos e Daniel Marques, esta localização “tem um impacto ambiental reduzido”. Além disso, a “maioria da população encontra-se a norte do rio Tejo” e a “construção do novo aeroporto em Santarém será um pólo âncora para o desenvolvimento da região e de Portugal”. Nesse sentido, os vereadores “convidam os autarcas da região e da zona centro a defenderem e a apoiarem a construção do novo aeroporto de Lisboa em Santarém”.