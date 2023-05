Ordem dos Engenheiros da Região Sul retoma descentralização do dia regional

As celebrações do Dia Regional do Engenheiro de 2023 decorrem a 20 e 21 de Maio, no distrito de Santarém, e serão marcadas por vários eventos de cariz institucional, cultural, lúdico e desportivo. Do programa das comemorações destaca-se a sessão solene, no dia 20 de Maio, com a entrega do Prémio Inovação Jovem Engenheiro 2022, a entrega dos Diplomas de Membro Sénior e 25 Anos de inscrição na Ordem dos Engenheiros e a homenagem à engenheira e professora Rita Bento.

O primeiro dia começa com uma visita às Grutas de Mira D’Aire, ao Centro de Ciência Viva e ao ArtSpace. De seguida realiza-se a sessão solene no Cine-Teatro São Pedro, em Alcanena, presidida pelo Bastonário, Fernando de Almeida Santos, na qual vão intervir o Presidente do CDRS, António Carias de Sousa, o Delegado Distrital de Santarém, João Paulo Carvalho e em representação do presidente da câmara municipal de Alcanena, o vereador Nuno Silva.

No dia 21 de Maio vão decorrer diversas actividades desportivas pela manhã, uma prova de iniciação e convívio de karting e um torneio de Golfe. O dia termina com uma visita guiada ao Museu de Aguarela Roque Gameiro e ao Atelier de Tecelagem, em Alcanena.