Vila Franca de Xira com menos empresas líder em 2022

O concelho de Vila Franca de Xira viu serem distinguidas 81 empresas em 2022 com o estatuto de PME Líder, 74 delas reconhecidas pela Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI) e sete pelo Turismo de Portugal.

O número de empresas distinguidas no concelho, agora conhecido, representa um decréscimo de 10% face a 2022 (PME Líder 2021) e um aumento de 9,5% face a 2021 (PME Líder 2020). O estatuto PME Líder é um selo de reputação de empresas criado pelo IAPMEI para distinguir o mérito das pequenas e médias empresas nacionais com desempenhos superiores e é atribuído em parceria com o Turismo de Portugal, com um conjunto de bancos e com Sociedades de Garantia Mútua, tendo por base as melhores notações de rating e indicadores económico-financeiros. O estatuto tem associado um conjunto de benefícios como o acesso, em condições mais vantajosas, a produtos financeiros e a uma rede de serviços, a uma maior facilidade na relação com a banca e a atribuição de um certificado de qualidade para as empresas na sua relação com o mercado. Faz ainda parte dos objectivos deste programa estimular a eficiência do processo de intermediação bancária e potenciar o alargamento do mercado de capitais a empresas de dimensão intermédia.