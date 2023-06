Grupo Barreto do Carmo adquire a Farmácia das Fazendas

O grupo Barreto do Carmo adquiriu a Farmácia das Fazendas, em Fazendas de Almeirim, ampliando a rede de cuidados de saúde e passando a oferecer ainda mais serviços à comunidade. Na Farmácia das Fazendas, no nº 504 da Rua Dr. Guilherme Nunes Godinho, para além de medicamentos e de outros produtos de saúde, são disponibilizados serviços de aplicação de injectáveis e de medição da pressão arterial, glicemia, colesterol, entre outros.

A farmácia funciona de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 20h00, aos sábados das 09h00 às 19h00 e aos domingos das 09h00 às 13h00. Tem cartão de cliente que permite a obtenção de benefícios.

Focadas no serviço ao cliente, as farmácias do grupo Barreto do Carmo, nos concelhos de Almeirim, Chamusca e Santarém, são reconhecidas pelas comunidades que servem.

Nas Fazendas de Almeirim, para além da Farmácia das Fazendas, o grupo tem a Parafarmácia Biosaúde Fazendas. Ainda no concelho de Almeirim, pode contar com a Farmácia Barreto do Carmo, a Farmácia Correia de Oliveira e a Ortopedia Barreto do Carmo na cidade de Almeirim.

No concelho da Chamusca, tem ao dispor a Farmácia São José, no Chouto; a Farmácia Bonfim, em Ulme, e a Parafarmácia Biosaúde Semideiro. Em Santarém, a Farmácia Santarém e a Parafarmácia BioSaúde Biosaúde Póvoa da Isenta.