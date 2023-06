Feira Nacional da Agricultura recebe “Sê-lo Verde 2023”

A Feira Nacional da Agricultura (FNA), em Santarém, foi reconhecida pelo Ministério do Ambiente como “Evento Sê-Lo Verde 2023” por incentivar a adopção de boas práticas “com impacto ambiental, social e económico”. Em comunicado, o Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), que organiza o certame, afirma que o reconhecimento foi obtido no âmbito de uma candidatura apresentada, na qual foi assumido um compromisso com o ambiente ao longo dos nove dias em que decorreu a feira (de 3 a 11 de Junho). “Com o objectivo de reduzir a pegada ecológica, a FNA 23 apostou em copos reutilizáveis e, no recinto, estiveram instalados ecopontos para a reciclagem de Papel, Vidro, Plástico e Embalagens de Metal”, além de terem sido disponibilizados “vários pontos de água de modo a reduzir o consumo de plástico” e “depósitos de beatas de cigarros em pontos estratégicos”, bem como um serviço de autocarros gratuitos, alguns dos quais elétricos, acrescenta.