Néctares de Tomar em destaque na Gala Vinhos do Tejo 2023

A Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo), em parceria com a Confraria Enófila de Nossa Senhora do Tejo (CENST), promoveu mais uma edição da Gala dos Vinhos do Tejo, evento que distinguiu o sector vitivinícola e as valências que mais se destacaram na região ribatejana, do turismo à paisagem, à cultura e ao património. Foram divulgados os resultados do XIII Concurso dos Vinhos do Tejo que, de 220 vinhos avaliados em provas cegas, distinguiu quatro produtores do concelho de Tomar.

Com medalha de prata destaque para Pedro Sereno com os vinhos Marquês de Tomar Reserva - tinto 2021 e Marquês de Tomar Superior - tinto 2020; com medalha de ouro também Pedro Sereno com o vinho Marquês de Tomar Reserva - branco 2021; Solar Dos Loendros - Solar dos Solendros Chardonnay - branco 2019; e Santos & Seixo Wines - Produção e Distribuição - Encosta do Sobral Reserva - tinto 2020.

Marcou presença na cerimónia a vereadora Filipa Fernandes que, em representação da Câmara Municipal de Tomar, recebeu o prémio Tradição do Tejo, alusivo à Festa dos Tabuleiros, a maior festa do concelho que decorre de quatro em quatro anos e saiu vitoriosa entre os três nomeados.