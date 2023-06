“Petiscos & Vinhos do Tejo” em Santarém

A terceira edição do evento enogastronómico “Petiscos & Vinhos do Tejo” vai decorrer em Santarém entre 16 de Junho e 2 de Julho. Durante aproximadamente duas semanas, as três dezenas de restaurantes e gastro bares aderentes vão servir ao público um petisco e um copo de vinho da região dos Vinhos Tejo pelo preço de 10 euros. A iniciativa é dinamizada pelo município, em colaboração com a ACES – Associação Comercial e Empresarial e a Comissão Vitivinícola da Região do Tejo, integra a programação de “Santarém Capital da Gastronomia”.

A Câmara de Santarém apresenta este ano como novidade a possibilidade de serem adquiridos vouchers no Posto de Turismo de Santarém, por 5 euros cada, que duplicam de valor para utilização nos estabelecimentos aderentes. Vai também decorrer o passatempo “Rota do Petisco & Vinhos do Tejo”, que consiste em ir preenchendo um passaporte em que os visitantes vão registando os espaços visitados, havendo prémios para os primeiros 15 participantes que visitarem 10 restaurantes.

O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, aplaude o crescente envolvimento da restauração de Santarém no evento. “Hoje somos uma referência nacional a nível gastronómico, temos restaurantes de elevada qualidade e, desta forma, temos a capacidade de continuar a atrair mais pessoas ao nosso concelho com todo o impacto positivo que isso representa para a nossa economia local”, diz o autarca citado em nota de imprensa.