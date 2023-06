4,9 milhões para reabilitar ligação das zonas industriais do Entroncamento e Riachos à A23

A empreitada da requalificação da Estrada Regional 243, que liga as zonas empresariais do Entroncamento e de Riachos, no concelho de Torres Novas, à Autoestrada 23 (A23), foi adjudicada à Infraestruturas de Portugal (IP) por 4,9 milhões de euros. A assinatura da consignação à Construções Pragosa realizou-se no Museu Nacional Ferroviário, no Entroncamento, numa cerimónia que contou com a presença do ministro das Infraestruturas, João Galamba. A obra, uma das que integra o Programa de Valorização das Áreas Empresariais, anunciado em 2017 pelo primeiro-ministro, António Costa, vai permitir a intervenção em 5,36 quilómetros, 500 metros dos quais construção nova, numa empreitada com um prazo de execução de 510 dias.

O presidente da IP, Miguel Cruz, afirmou que a intervenção permitirá facilitar a ligação das zonas empresariais do Entroncamento e de Riachos, a chamada Porta Norte de Lisboa num estudo realizado por Augusto Mateus, ao Litoral do país e à Europa através da A23. Entre os objectivos da obra, a IP destaca a resolução dos problemas de fluidez de tráfego a partir das plataformas logísticas e áreas industriais, a melhoria das condições de segurança rodoviária e a articulação com as linhas férreas do Norte e da Beira Baixa. A empreitada inclui a reformulação dos cruzamentos e entroncamentos existentes ao longo do traçado, a construção de duas novas rotundas e a requalificação das três existentes e a construção e reabilitação de percursos pedonais e cicláveis. O investimento provém do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), salientando a IP que perto de 200 milhões de euros de empreitadas da Componente Infraestruturas estão já em fase de contratação ou em execução no terreno. Em comunicado, a empresa indica que tem actualmente 16 obras lançadas no âmbito do PRR, com dez empreitadas em fase de contratação e seis em execução.