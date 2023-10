Escola Superior de Educação de Santarém abre portas a novo mestrado

A Escola Superior de Educação, do Instituto Politécnico de Santarém, abriu portas no dia 29 de Setembro ao novo mestrado de “Recursos Digitais em Educação”.

O Instituto Politécnico de Santarém reforçou a sua oferta formativa com a apresentação, no passado dia 29 de Setembro, do novo mestrado “Recursos Digitais em Educação”, coordenado pela professora Maria Potes Barbas. Para o ano lectivo de 2023/2024 estão inscritos no mestrado 15 alunos, alguns deles provenientes do Brasil. Na apresentação do novo mestrado estiveram presentes João Teixeira Leite, vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém, para além da professora Maria Potes Barbas.

O mestrado em “Recursos Digitais em Educação” pretende dar ferramentas aos docentes que os capacitem a exercer as suas funções, num ambiente tecnológico cada vez mais desafiante.