Duas centenas de pessoas testaram em Santarém novos modelos electrificados da Renault

Iniciativa da Renault portuguesa, em parceria com a Roques Vale do Tejo, foi um sucesso em Santarém. Cerca de duas centenas de pessoas experimentaram conduzir os novos modelos electrificados da marca francesa.

O Jardim da Liberdade, em Santarém, foi o local escolhido pela Renault portuguesa para promover, em parceria com a Roques Vale do Tejo, dois dias de testes nos novos modelos electrificados da marca francesa. Cerca de duas centenas de pessoas experimentaram três modelos, nomeadamente o Mégane E-Tech 100% eléctrico, o Austral híbrido e a nova Renault Space, cujo lançamento oficial em Portugal decorreu na quarta-feira, 11 de Outubro.

Os participantes puderam conduzir os veículos durante cerca de 15 minutos, por várias zonas da cidade de Santarém, acompanhados por responsáveis. A equipa da Roques Vale do Tejo, concessionária da marca na região ribatejana, marcou presença durante os dois dias, 14 e 15 de Outubro, e interagiu com as várias dezenas de clientes e interessados.