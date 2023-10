Festival Nacional de Gastronomia em Santarém durante dez dias

O Festival Nacional de Gastronomia está de volta à Casa do Campino, em Santarém, entre os dias 27 de Outubro e 5 de Novembro. Oito restaurantes de diversos pontos do país vão servir receitas emblemáticas da gastronomia nacional. Nas antigas cavalariças da Casa do Campino vão estar 30 produtores agroalimentares, 20 doçarias, 18 ‘stands’ comerciais e institucionais, 30 artesãos, oito restaurantes permanentes, nove regiões de vinhos e diversas demonstrações gastronómicas.

Na 42ª edição do certame nota de destaque ainda o envolvimento no evento, pela primeira vez, de um conjunto de associações e instituições do concelho, nomeadamente a Associação Comercial, Empresarial e Serviços, Confraria da Gastronomia do Ribatejo, Círculo Cultural Scalabitano e Associação de Municípios Portugueses do Vinho. Esta última entidade vai ter uma praça do vinho onde vão mobilizar cerca de meia centena de municípios em torno da temática do vinho, da etnografia e cultura desses municípios. A parceria entre a organização e a Confagri vai manter-se, com a instalação da Praça Confagri na Casa do Campino e as juntas de freguesia do concelho voltarão a estar representadas com expositores no recinto.

Para a tarde de dia 29 de Outubro está agendada a apresentação da Carta Gastronómica de Santarém, elaborada pela Confraria da Gastronomia do Ribatejo, que contou com a colaboração das juntas de freguesia do concelho na recolha das receitas típicas do concelho. Nessa mesma data vai ser homenageado Armando Fernandes, já falecido, que foi um entusiasta do projecto e também do Festival Nacional de Gastronomia desde a primeira hora.

No evento vão estar chefes com estrelas Michelin na “Zona do Banquete”, na Casa do Campino, como Marlene Vieira, Paulo Morais, Louis Anjos e Arnaldo Azevedo. Actividades culturais, como espectáculos e concertos, vão também fazer parte do programa do certame, organizado pela Câmara Municipal de Santarém.