Politécnico de Santarém recebe Selo Estudante-Atleta

O Politécnico de Santarém foi distinguido com o selo Estudante-Atleta, uma iniciativa do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), destinada a reconhecer o trabalho desenvolvido na promoção das condições de conciliação da carreira dupla dos(as) atletas com vista à melhoria dos resultados, académicos e desportivos.

A iniciativa de Celebração do Mérito Desportivo, onde o IPDJ homenageou os estudantes-atletas com resultados desportivos de destaque, decorreu no dia 23 de Outubro, e contou com a presença do presidente do Politécnico de Santarém, João Moutão, que recebeu a distinção em nome de toda a comunidade do Instituto Politécnico de Santarém.