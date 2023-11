Talho Sr. Márinho agora também no centro histórico de Santarém

Mário Pascoal, do Talho Sr. Márinho, no Cartaxo, abre o seu segundo talho no Minipreço da zona histórica de Santarém.

O Talho Sr. Márinho, de Mário Pascoal, está aberto desde Julho de 2020 no Minipreço do Cartaxo e desde dia 22 no Minipreço da zona histórica de Santarém, na Rua Pedro Canavarro. As especialidades do Talho Sr. Márinho são os hambúrgueres, os produtos variados de carne picada e a carne de vaca. O talho está aberto de terça a sexta das 08h30 às 19h00 e aos sábados das 08h30 às 14h00.

Mário Pascoal tem 43 anos e uma experiência de 15 a trabalhar em talhos, tendo passado por vários supermercados nacionais. Em plena pandemia abriu o seu próprio talho no Minipreço do Cartaxo a quem deu o seu nome de criança: “Márinho”. O sucesso das suas carnes revela-se com a abertura do seu novo talho na zona histórica de Santarém.