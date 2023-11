Vinho é uma mais-valia do Ribatejo que deve ser potenciada

Há muito dinheiro a ganhar com o mercado do vinho e o Ribatejo tem de aprender a estar na linha da frente da inovação e aproveitar os seus solos férteis para oferecer vinhos de qualidade que rivalizem com outras regiões nacionais. A convicção ouviu-se ao longo do fim-de-semana na primeira edição do Xira Wine Fest, um festival de vinhos promovido pela Câmara de Vila Franca de Xira que juntou de 17 a 19 de Novembro dezenas de produtores de vinho de todo o país no Pavilhão Multiusos do Cevadeiro.

A maioria dos produtores da região ouvidos por O MIRANTE não tem dúvidas: o vinho é o novo ouro negro da região, assim os produtores saibam aproveitá-lo. João Duarte, da Adega do Cartaxo, concorda. “A região tem características únicas para isso se for bem aproveitado. O vinho tem uma potencialidade enorme no Ribatejo e cada vez mais”, explica. O Cartaxo é, a par com Almeirim, das zonas ribatejanas que mais tem apostado no sector vinícola. “Um bom vinho depende do gosto pessoal de cada um mas no nosso caso os nossos vinhos são conhecidos por serem vinhos que enchem a boca, à antiga, com grau para aquecer no Inverno”, confessa.

Também Élia Machado, da Companhia das Lezírias, partilha da opinião. “O vinho é uma oportunidade por explorar e para enriquecer a todos os níveis, inclusive no panorama turístico”, defende. Ligada à empresa pública há 18 anos, Élia Machado explica que a Companhia das Lezírias faz, há muito tempo, a sua parte para promover a região e os seus vinhos. “Sou de Vila Franca de Xira, faço feiras de vinhos a nível nacional e fiquei muito contente por terem organizado este festival. É uma bela iniciativa”, elogia.

A abertura do certame contou com a presença de autarcas e entidades do concelho incluindo o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, para quem as potencialidades do vinho há muito que estão a ser potenciadas no concelho, dando como exemplo o “Encostas de Xira”, vinho produzido na Quinta Municipal da Subserra em Alhandra. “O vinho da região de Lisboa, onde nos inserimos, tem vindo a ter uma importância cada vez maior, mesmo na quota nacional, e a rivalizar com outras regiões. Pretendemos que este nosso evento dê mais visibilidade a este produto”, refere o autarca, que à mesa prefere tinto mas não se nega a um rosé fresco consoante o prato que vá degustar.

Dois amigos da Póvoa criaram o seu vinho

Mário Medeiros e Mário Silva, dois amigos apaixonados por vinho, criaram a 3G Wine na Póvoa de Santa Iria que, em 2016, era uma garrafeira na barbearia de Mário Medeiros. O projecto cresceu e hoje até já produzem o seu próprio vinho, uma aventura que os apaixonou e que deram a conhecer no certame de Vila Franca de Xira. “O vinho é como a prenda de uma criança. Quando abrimos uma garrafa nunca sabemos o que está lá dentro. Há uma grande expectativa”, conta Mário Medeiros.

Há cerca de três anos aventuraram-se na criação do “Virtual”, o seu próprio vinho. Nasceu à mesa na Quinta da Pedra Alta, no Douro, pela mão do enólogo João Pires. “Alugámos uma vinha velha que tinha cerca de 40 anos, ele recuperou a vinha, fez toda a enologia e quando o vinho saiu das barricas ele deu-nos a base do vinho e nós afinámos o sabor ao nosso gosto. Foi um projecto muito original”, explicam. Além de provas de vinhos, o Xira Wine Fest incluiu também degustações de comida regional, showcookings e concertos com os Lucky Duckies e o DJ John Goulart.