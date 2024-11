Município de Torres Novas assume destruição de muro em obra conjunta com a Águas do Ribatejo

A Câmara de Torres Novas vai assumir a responsabilidade total da destruição do muro e de um anexo de uma habitação em Vale da Serra, na freguesia de Pedrógão, que ocorreu durante uma obra de pavimentação conjunta com a empresa intermunicipal Águas do Ribatejo. Isto depois de, durante um longo período de tempo, o município e a empresa terem andado no jogo do empurra sobre qual das duas entidades recaía a responsabilidade do incidente.

Cansada de promessas e preocupada com a possibilidade de uma derrocada para a via pública, Noémia, a proprietária do imóvel cujo muro e anexo foram destruídos, foi à última reunião de câmara alertar para a situação. “[O presidente] tem-me prometido e eu confio mas estou a ver que nunca mais está resolvido. Fica registado para ver se é resolvido. Quanto mais depressa melhor”, lamentou.

Foi em resposta à munícipe que o presidente da câmara, Pedro Ferreira (PS), fez saber que depois de a responsabilidade do incidente ter andado num “ping pong” entre a autarquia e a Águas do Ribatejo, os serviços de acção social do município decidiram agarrar o caso. “O departamento de obras viabilizou o orçamento apresentado pela dona Noémia para a reconstrução do muro. É o que está a desenvolver-se. O processo está na fase final para vir a reunião de câmara”, fez saber o autarca, acrescentando que a obra de requalificação vai ser executada através de “um subsídio social” caso o executivo o aprove.

O vereador do PSD, Tiago Ferreira, levantou a questão se não se chegou a provar de quem era a culpa, já que afinal este caso vai ser tratado como “obra social e não de resposta a um problema criado pelas Águas do Ribatejo”. Pedro Ferreira referiu que o incidente “foi em simultâneo”, mas que a Águas do Ribatejo se descartou de responsabilidades. “O problema tinha de ser resolvido”, sublinhou, tendo em conta o perigo que representa para pessoas e bens.

O MIRANTE questionou a Águas do Ribatejo sobre este caso mas não obteve resposta até à data de fecho desta edição.