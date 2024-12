110 mil euros para apoiar ampliação do cemitério do Pego

A Câmara Municipal de Abrantes aprovou um apoio de 110 mil euros à Junta de Freguesia do Pego para as obras de ampliação do cemitério da freguesia. A obra total está estimada em mais de 150 mil euros. “O cemitério do Pego enfrenta uma situação complicada de falta de espaço e estamos agora em condições de avançar com as obras de ampliação” afirmou o presidente Manuel Valamatos no momento da aprovação do apoio.