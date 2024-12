Novo festival quer colocar Ribatejo e Alentejo no mapa do turismo literário

Roteiros, “workshops”, conversas, exposições e cinema vão realizar-se este mês no Alentejo e Ribatejo, num novo festival que quer colocar as duas regiões no mapa do turismo literário, foi anunciado. “As pessoas não estão habituadas a olhar para o Alentejo e Ribatejo como destinos literários, mas queremos mostrar que vale a pena conhecer as regiões pelos seus livros, escritores, autores e poetas”, afirmou à Lusa o presidente desta Entidade Regional de Turismo (ERT), José Manuel Santos.

Organizada pela ERT do Alentejo e Ribatejo com o apoio de várias entidades, a primeira edição do LiterÁREA - Festival de Turismo Literário do Alentejo e Ribatejo, cujo programa prevê iniciativas em várias localidades das duas regiões, vai realizar-se nos dias 13, 14 e 15 de Dezembro. “Temos o objetivo de aliar à oferta turística elementos de valorização do território e a literatura nas duas regiões, que têm excelentes escritores, poetas e onde muitos romances e livros foram escritos” ou cujo tema é “sobre o Alentejo ou Ribatejo”, sublinhou. 36 actividades estão programadas para espaços como hotéis, galerias de arte, centros de interpretação ou auditórios, em Vila Viçosa, Montemor-o-Novo e Évora (distrito de Évora), Monforte, Sousel, Ponte de Sor e Galveia (Portalegre), Santiago do Cacém e Sines (Setúbal), Azinhaga e Santarém (Santarém) e Beja.

Entre os convidados, encontram-se os escritores Ondjaki, Gonçalo M. Tavares, Dulce Maria Cardoso, Afonso Cruz, Rita Canas Mendes, Rafael Gallo, Margarida Vale de Gato e Jorge Reis-Sá, a jornalista e crítica literária Isabel Lucas, o ilustrador André Letria, o ator Albano Jerónimo e o cineasta Vicente Alves do Ó. O presidente da Turismo do Alentejo e Ribatejo realçou que existe procura pelo turismo literário, “não só de turistas portugueses, mas também de internacionais”, com destaque para os que vêm do Brasil. Este tipo de turista, salientou, “procura muito, como meio de descoberta do Alentejo, o turismo literário e não é por acaso que também encontramos já vários hotéis que olham para a literatura como uma forma de criarem conteúdo e de atraírem turistas”. “É a primeira edição do festival, mas espero que possa continuar nos próximos anos”, acrescentou.

A abertura do festival, marcada para o dia 13 de Dezembro, no renovado Cineteatro Florbela Espanca, em Vila Viçosa, vai incluir uma sessão de apresentação de todos os projectos literários do Alentejo e do Ribatejo.