Coruche leva sabores, tradição e eventos à BTL 2025

Nos cinco dias do certame, que decorre na FIL, em Lisboa, o concelho de Coruche promove-se na montra do turismo com degustações de produtos típicos, folclore, artesanato em cortiça, entre outros atractivos para cativar visitantes.

O Município de Coruche vai estar presente na 35.ª edição da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorre na FIL, no Parque das Nações, entre 12 e 16 de Março, integrando o stand da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo.

O concelho apresenta-se com uma programação que enaltece a tradição, a gastronomia e a identidade do território, convidando os visitantes a descobrir experiências autênticas e a conhecer as novidades previstas para 2025.

Durante os cinco dias da feira, os visitantes poderão degustar produtos típicos, como bolos de mel e laranja, bolos secos e de pinhão, pão tradicional, torresmos, enchidos e vinhos do Montado. Haverá ainda o sorteio "Descobre Coruche", no qual os participantes poderão ganhar brindes e experiências turísticas exclusivas ao digitalizar um QR Code e submeter a candidatura por e-mail.

O primeiro dia da BTL, 12 de Março, arranca com provas de sabores e a visita da comitiva inaugural, na qual os fandanguistas infantis do Rancho Folclórico da Erra terão um papel de destaque no stand do Alentejo e Ribatejo. No dia 13, Coruche aposta na promoção directa do concelho junto de visitantes e parceiros, mantendo as provas de sabores e o sorteio.

O ponto alto da participação do município está marcado para o dia 14 de Março, entre as 13 e as 14 horas, no Auditório do Turismo do Alentejo e Ribatejo, com a apresentação oficial dos macroeventos do ano. Entre os convidados estão os embaixadores da prova 24H BTT e o artesão Paulo Nunes, que irá demonstrar ao vivo o seu trabalho em cortiça. As provas de vinhos e sabores do toiro bravo e do montado ficarão a cargo do chef Ricardo Sousa, repetindo-se entre as 17 e as 18 horas no Auditório Rota N2. O dia será também assinalado pela distribuição de sobreiros, numa iniciativa que simboliza o compromisso do município com a sustentabilidade e a valorização do montado.

Nos dias 15 e 16 de Março, a promoção de Coruche continua com activações no stand e interacção com os visitantes.

A BTL 2025, que assume a nova identidade "Better Tourism Lisbon", promete ser a maior de sempre, reunindo mais de 1500 expositores e cerca de 600 eventos. Coruche aproveita a montra para reafirmar-se como destino turístico de excelência, levando à capital um pedaço da lezíria e do montado e convidando à descoberta de um território único.