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Economia | 08-05-2026

Ratel Wok em Santarém é uma referência na diversidade e qualidade

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Na Zona Industrial de Santarém, o Ratel Wok combina diversidade gastronómica, rigor na segurança alimentar e uma equipa dedicada, atraindo cada vez mais clientes ao seu serviço de buffet.

O restaurante Ratel Wok, na Rua Conde da Ribeira Grande da Zona Industrial de Santarém, funciona em regime de buffet e take away e apresenta uma oferta diversificada que inclui sushi, grelhados, marisco, cozinha chinesa, japonesa, portuguesa e italiana, além de sobremesas. O espaço tem capacidade para 500 pessoas, está aberto todos os dias para almoço, das 12 horas às 15 horas, e jantar, das 19 horas às 23 horas, encerrando apenas a 25 de Dezembro e 1 de Janeiro. Aos sábados há música ao vivo. Tem preço especial para crianças.
O restaurante disponibiliza quatro salas que podem ser utilizadas por grupos a partir de 10 pessoas, sem qualquer custo adicional. Para usufruir do espaço, basta efetuar reserva antecipadamente. Além disso, o restaurante conta ainda com uma sala equipada para as crianças brincarem, proporcionando maior conforto e entretenimento para as famílias durante a refeição.
Aberto há um ano, o Ratel Wok tem na segurança alimentar uma prioridade absoluta diária. Os alimentos encontram se devidamente separados nas várias arcas frigoríficas e existe, segundo o proprietário, uma “preocupação constante com a higiene e a segurança alimentar”. Lin Wang garante que nada chega à mesa sem controlo rigoroso. “Supervisiono tudo antes de ir para a mesa. Se alguma comida não está boa, prefiro que vá para o lixo do que ser servida”, afirma.
O ambiente é descrito por quem visita o espaço como limpo, organizado e tranquilo, sem filas de espera, com facilidade de estacionamento exterior. A equipa é composta por três dezenas de pessoas, sendo que muitos dos funcionários são residentes em Santarém com as respectivas famílias. Outros beneficiam de alojamento gratuito disponibilizado pelo empresário, que também facilita horários e necessidades escolares para promover a integração. “Faço tudo para que se sintam motivados”, sublinha.
Lin Wang vive em Portugal há 25 anos e prepara se para mudar para Santarém assim que os filhos terminarem a escola em Vila Franca de Xira. “Gosto muito da cidade e sempre me senti bem acolhido”, afirma, garantindo que quer continuar a investir na região e a servir a comunidade “com qualidade, segurança e respeito”.
Na hora de comprar ou contratar serviços, a preferência vai para o que é português ou regional. A opção reflete uma valorização da produção nacional e da economia local, contribuindo para apoiar empresas, produtores e negócios da região. Esta tendência acompanha um crescente interesse pelo comércio de proximidade e pelo fortalecimento da economia e comunidades locais.

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