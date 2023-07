O papel da Ótica nos Cuidados de Saúde Primários para a Visão

A visão influencia a forma como nos interrelacionamos e integramos na sociedade pois grande parte do que pensamos e fazemos no dia a dia é suportado pela capacidade de os nossos olhos absorverem vários dados como a forma ou a cor, por exemplo. Quando assim não é a nossa capacidade visual muda e toda a perceção do mundo em nosso redor é afetada.

A deficiência visual é um problema de saúde mundial que afeta milhões de pessoas podendo relacionar-se com o aumento da idade. Contudo, estima-se que a maioria dos casos mundiais de cegueira ou baixa visão sejam possíveis de tratar ou prevenir, seja pela correção do erro refrativo, através do uso de óculos ou lentes de contacto, seja através do tratamento antecipado de patologia oftalmológica (como é exemplo a catarata e glaucoma).

Sendo Portugal o país com o ritmo de envelhecimento mais rápido da União Europeia é fundamental a avaliação da função visual por um profissional certificado na área da saúde da visão.

Apesar da grande incidência dos problemas visuais na população mais envelhecida é importante estar atento à saúde visual das crianças. Estas devem realizar rastreio visual preferencialmente antes dos 5/6 anos de idade e idealmente antes de iniciarem o seu percurso escolar e tomar contacto com a leitura. Quando detetados mais tarde as possibilidades de correção destas alterações visuais e de recuperação total da visão diminuem consideravelmente levando à ambliopia (o chamado “olho preguiçoso”).

Tanto no adulto como na criança importa estar atento a alguns sinais e sintomas como dores de cabeça, dificuldades de visão (visão turva/desfocada) ao longe ou ao perto, aproximação frequente dos objetos, “entortar” o olho, secura ocular (ardor/comichão), encadeamento, dificuldades de aprendizagem, utilizar o dedo para seguir a leitura, entre outros.

