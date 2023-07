Viver Santarém desperta para o desporto

A Viver Santarém tem procurado contribuir de forma sustentável e inclusiva para a qualidade de vida e o bem-estar da população para atingir a felicidade. Através de uma gestão que prima pela optimização dos recursos materiais e humanos e visando a prática de actividade física e lazer, a empresa municipal tem potenciado um conjunto de infraestruturas que estão à disposição dos munícipes disponibilizando programas inovadores e projectos e acções direccionados a todos os grupos etários.

A grande aposta da Viver Santarém passa por tornar Santarém num dos concelhos mais activos do país. A Escola de Atividades Aquáticas de Santarém (EAAS), que conta com cerca de 1.700 alunos, é um dos principais projectos da Viver Santarém. Certificada com qualidade de excelência (Nível IV) pela Federação Portuguesa de Natação, a EAAS foi também distinguida com o selo de qualidade no âmbito do projecto “Portugal a nadar seguro” e é uma excelente opção para quem pretende iniciar ou desenvolver a prática de actividades aquáticas, desde a natação pura, ao pólo aquático, à hidroginástica, entre outras.

E todos são bem-vindos ao Complexo Aquático Municipal ou às Piscinas do Sacapeito para experimentar e desfrutar dos benefícios destas práticas saudáveis e com evidentes vantagens para a saúde.

O projecto Toca a Nadar é um dos programas municipais desenvolvidos pela Viver Santarém, com o intuito de incentivar a prática de actividades ligadas à Natação. No primeiro ano de implementação reuniu mais de 1.100 alunos, com idades entre os 7 e os 12 anos, provenientes de 33 escolas do 1.º ciclo do concelho.

Outro dos projectos diferenciadores da empresa municipal é o Programa Viva Saúde+Sénior, que visa a promoção de uma contínua actividade física e desportiva impulsionando hábitos de vida saudáveis junto da população mais idosa. Este programa está disponível nas 18 freguesias do concelho com sessões presenciais e avaliações periódicas, aulas de Dança, Movimentos Aquáticos, Natação, Ginástica Funcional, Pilates, Boccia, entre outras actividades.

Participe nos programas da Viver Santarém. As vantagens da prática desportiva, em todas as idades, são notórias e queremos contribuir para uma vida mais saudável dos nossos munícipes. Junte-se a nós e desfrute de uma vida activa e cheia de energia!