Jornais regionais tratam de assuntos para os quais os jornais nacionais não têm nem espaço nem vocação

Os órgãos de comunicação social têm que estar registados e os seus responsáveis e jornalistas identificados e são regulados por legislação própria. São demasiadas exigências?

Os jornais responsáveis devem cumprir com a legislação que regulamenta a sua função. Não devem ter uma postura demasiado liberal.

Recebe a maior parte da informação através das redes sociais?

Não devemos confundir informação dos acontecimentos do dia-a-dia com jornalismo de qualidade e este tem sempre de se manter. Recebo alguma informação através das redes sociais, mas apenas dou credibilidade à que tem origem em fontes confiáveis. A informação que obtenho através das redes sociais à data de hoje não será superior a 10%.

A informação devia ser toda gratuita e de acesso livre?

A informação não pode ficar ao livre arbítrio daqueles que a podem manipular a seu belo prazer. Tem de haver regras e códigos deontológicos. O trabalho jornalístico tem de ser pago e naturalmente por aqueles que consomem a informação.

Os hábitos de leitura mudaram e há muitos jornais em dificuldades, alguns dos quais de âmbito nacional e outros que já deixaram de se editar, nomeadamente regionais. É algo que o preocupe?

O jornalismo regional representa, em muitos casos, uma forma de ligar as pessoas à sua terra de origem. Por outro lado, os jornais regionais tratam de assuntos de interesse local que os jornais nacionais não têm nem espaço nem vocação.

Consegue explicar, com um ou dois exemplos, como acha que seria a sua vida, a nível pessoal e profissional, num país não democrático?

Num país não democrático não poderia estar a responder a este inquérito de uma forma livre e espontânea. Aquilo a que hoje se chama o elevador social ficaria reservado apenas para alguns deixando a grande massa da população marginalizada. A censura limitava o acesso à informação verdadeira.

O que foi para si o 25 de Abril de 1974?

Em 1974 vivíamos numa época de profunda crise económica e social, que se veio a agravar através da primeira crise do petróleo em 1973. Para mim que à época, com apenas 14 anos, já trabalhava, o 25 de Abril teve uma importância determinante pois os adolescentes da minha geração já pensavam que tinham de ir para a guerra no dito Ultramar e isso era um trauma que se começava a viver desde muito novo até porque quase todos os rapazes tinham algum familiar que tinha ido para a guerra. O acesso a todos os níveis de educação foi outra das conquistas de Abril permitindo a democratização do ensino. O Serviço Nacional de Saúde, um dos melhores do mundo, é outra das conquistas de Abril.

Como vê o desenvolvimento crescente da Inteligência Artificial?

A inteligência artificial está presente nas nossas vidas há muitos anos e tem vindo a ser aplicada em muitas das soluções tecnológicas que facilitam o nosso dia-a-dia. O problema é a utilização dessa inteligência artificial na manipulação de bancos de dados de informação classificada que pode ficar à disposição de mãos menos escrupulosas. Naturalmente que esta utilização sem critério me deixa desconfortável.

As alterações climáticas são uma realidade ou há muito exagero no que é apresentado? Vale a pena alterarmos alguns comportamentos?

É óbvio que as alterações climáticas estão aí e temos de estar atentos aos seus efeitos. Cada vez é mais evidente o desaparecimento das quatro clássicas estações do ano e estamos cada vez mais sujeitos a fenómenos extremos de chuva ou calor. Pessoalmente, alterei os seguintes comportamentos: forte impulso na mobilidade eléctrica; promoção da economia circular através de comportamentos de reciclagem, reutilização e separação efectiva dos resíduos, quer em casa quer no trabalho.

É capaz de indicar dois ou três dos nossos deveres constitucionais?

Dever de educar e manter os filhos. Dever de votar. Dever de proteger o património

Qual foi o último texto que leu em O MIRANTE de que gostou?

Opinião do presidente da Câmara de Vila Franca de Xira relativa ao enterramento da ferrovia como solução para a quadruplicação da via.

Se tivesse que classificar a classe política que vai festejar os 50 anos do 25 de Abril na Assembleia da República que pontuação lhe dava de 1 a 10?

Nove.