O MIRANTE tal como é não poderia existir numa ditadura

Com base na sua experiência qual a importância da chamada Revolução dos Cravos? O que foi para si o 25 de Abril de 1974?

Foi a revolução que mudou o País. Queremos todos sempre mais, mas a verdade é que os números falam por si. Na educação, na esperança de vida, na qualidade de vida, nos direitos sobretudo das mulheres, etc.

Consegue explicar, com um ou dois exemplos, como acha que seria a sua vida, a nível pessoal e profissional, num país não democrático?

Só posso imaginar. Nenhum de nós, que não viveu, o pode realmente descrever. Numa ditadura não seria com certeza presidente de uma câmara. Numa ditadura O MIRANTE, tal como é, não existia e quem nos está a ler não o podia fazer. Numa ditadura quem reclama morre. Pior que isso não há.

O MIRANTE sai semanalmente em papel, desde Novembro de 1987 e edita notícias online a qualquer hora, desde Novembro de 2002, mas para o fazer tem que estar registado e os seus responsáveis identificados. E tem que cumprir leis, nomeadamente a lei de imprensa. Deve continuar assim ou os jornais devem ter maior liberdade?

Deve continuar assim. As regras e a responsabilização são fundamentais num Estado de Direito. O que deve mudar são as regras no digital e nas redes sociais.

Há cada vez mais pessoas que optam por ser informadas através do que lhes chega pelas redes sociais. É o seu caso?

Continuo a ser informado pelo “papel”, mas como é óbvio obtenho muita informação pelo digital, mas de imprensa que “tem rosto” e que tenho a certeza que cumpre as tais regras. Só haverá futuro para a imprensa livre se houver regras. A ausência de regras leva a uma anarquia e a anarquia a uma ditadura e a ditadura ao fim da imprensa livre. Se houver regras nesse futuro haverá imprensa livre. Se não houver, não haverá.

A informação devia ser toda gratuita e de acesso livre?

Isso era o ideal, embora seja difícil. O que temos de garantir é que os lucros astronómicos das “googls”, “Facebooks” etc, têm de ser tributados de uma forma séria no mundo todo. E uma parte dessa tributação deve servir para financiar os jornais que cumprem as regras. Só assim podemos ter, no futuro, jornalistas que fazem o seu trabalho de uma forma séria.

A Inteligência Artificial está presente, cada vez mais, na nossa vida? Sente isso?

Sinto isso e não estou nada confortável. No dia em que as máquinas forem mais inteligentes que o Ser Humano temo pelo futuro.

As alterações climáticas são uma realidade ou há muito exagero no que é apresentado? Vale a pena alterarmos alguns comportamentos?

São uma realidade e bem presente. Em Outubro tivemos dias com 37 graus. Há seca. Há cada vez mais fenómenos extremos. Temos mesmo de mudar de vida no global. Da minha parte vou mudando. Mas penso que tenho contribuído mais em termos profissionais. Na câmara o uso de energia mais amiga do ambiente, o incentivo a mobilidade sustentável, por exemplo, representam centenas de toneladas de CO2 poupado por ano.

Na Constituição da República estão inscritos os direitos e os deveres dos cidadãos. É capaz de indicar dois ou três dos nossos deveres constitucionais?

Votar em quem nos representa. Cumprir as leis. Respeitar os direitos dos outros.

Se tivesse que classificar a classe política que vai festejar os 50 anos do 25 de Abril na Assembleia da República que pontuação lhe dava de 1 a 10?

Não sei. Há gente que vale 1 e gente que vale 11. Há felizmente muita gente boa, mas por norma falamos dos maus. A classe política é também o reflexo da nossa sociedade. Temos de fazer, todos, mais e melhor. Mas todos. Cada um nas suas funções.

Qual foi o último texto que leu em O MIRANTE de que gostou?

Leio todos os dias notícias. Não tenho um texto em particular. Sou um adepto da rubrica “Cavaleiro Andante”, pelo humor. Mesmo que às vezes não goste do que lá vem…