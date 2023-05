Alunos do Cartaxo mostraram talento em concurso solidário

O Agrupamento de Escolas Marcelino Mesquita, no Cartaxo, organizou mais uma edição do espectáculo solidário “Escola tem Talento”. As receitas reverteram para Constança Pinho Morgado, uma menina de oito anos, de Almeirim, diagnosticada com Síndrome de Rett. O evento contou com 12 actuações de alunos do quinto ao 12º ano. Os jurados são pessoas ligadas às artes e que não conhecem o trabalho dos alunos. A vencedora da edição 2023 foi Teresa Fortes, aluna do quinto ano, com a interpretação da versão portuguesa da canção Fora do Mar, do filme A Pequena Sereia. Duarte Almeida conquistou o segundo lugar com uma música de Michael Bublé e Clara Messias o terceiro com Lisboa Menina e Moça, de Carlos do Carmo, no acordeão.

A “Escola tem Talento” é um concurso que nasceu na Escola Secundária do Cartaxo, quando a escola ainda não fazia parte do agrupamento Marcelino Mesquita. António Cordeiro, professor de Educação Moral e Religiosa, ficou admirado quando um aluno fez “beatbox” numa das suas aulas e lançou o desafio a Fátima de Brito, actual coordenadora do projecto, para implementarem um concurso de talentos. António Cordeiro foi transferido para o Agrupamento de Escolas da Chamusca e Nuno Caramelo abraçou o projecto como colaborador mais próximo de Fátima de Brito, que ainda tem uma equipa de professores a seu lado. Fátima de Brito, natural de Benavente, é professora de português e francês há mais de 40 anos e sempre teve uma relação com as artes, sendo que todos os anos canta no final do espectáculo.