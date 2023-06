AIP organiza Challenger no Cartaxo

22 equipas e cerca de 120 pessoas participaram na terceira edição do Challenger da AIP ( Associação Industrial Portuguesa) que é presidida por José Eduardo Carvalho. Cada equipa representava uma empresa, e a maioria eram do norte do país e da área de Lisboa. Pedro Guerra, ex-atleta olímpico, foi o convidado da organização e um dos participantes que ajudou na preparação física antes de cada prova. O dia começou no estádio municipal do Cartaxo e acabou à beira do Tejo, no Parque Aventura da Só Rio, em Valada, um espaço inaugurado em 2022 com várias actividades que fazem as delícias dos miúdos e graúdos. Cerca de 20 monitores da empresa My Camp dirigiram as equipes e asseguraram a boa realização de todas as provas. O dia terminou com jantar ao ar livre e a entrega de prémios a todas as equipas.