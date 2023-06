Descida do Nabão juntou uma centena de pessoas em Tomar

A associação TT Minjoelho organizou a descida do Nabão em kayak, uma iniciativa que decorreu no domingo, 4 de Junho. O percurso teve início no Agroal, com paragem no Sobreirinho para almoçar e terminou no Açude de Pedra, em Tomar, tendo uma duração de mais de quatro horas. A iniciativa contou com cerca de uma centena de participantes e teve como objectivo promover o convívio na natureza, valorizar o rio Nabão e sair da rotina diária.

O TT Minjoelho é uma associação fundada em 2004 que se dedica, principalmente, aos desportos motorizados. A descida do Nabão foi criada para os sócios e amigos da associação, sendo maioritariamente participantes da região de Tomar.