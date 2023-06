Endesa promove agronegócio na zona de Abrantes com a iniciativa inovadora "Apadrinha uma Oliveira"

A Endesa realizou esta segunda-feira, dia 5 de Junho, o evento "Apadrinha uma Oliveira", que aconteceu em Mouriscas, na Região de Implantação do Projeto de Transição Justa do Pego, em Abrantes. O evento teve lugar junto à Oliveira de Mouchão, a mais antiga da Península Ibérica, com 3.350 anos. O objectivo do projecto na zona do Médio Tejo é recuperar mais de 200.000 hectares de olivais abandonados.