Enchente nas Festas do Foral, dos Toiros e do Fandango em Salvaterra

O bom tempo voltou a trazer as pessoas às Festas do Foral, dos Toiros e do Fandango em Salvaterra de Magos. O MIRANTE regressou às festas no seu antepenúltimo dia, 9 de Junho, para mostrar o melhor de Salvaterra de Magos: as associações, o artesanato e a música.

Milhares de pessoas passaram pela festa que teve início na quarta-feira com um programa repleto de grupos locais, mas também de referências nacionais. Hoje que é o último dia, há entrada e largada de toiros, sardinha assada, a actuação do grupo de dança local MC Company e música para todos os gostos.