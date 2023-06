Festa dos Tabuleiros com cartaz musical de luxo e mais de dois mil participantes

A apresentação do programa geral e dos espectáculos musicais da Festa dos Tabuleiros realizou-se a 9 de Junho na Casa Vieira Guimarães em Tomar. Estão confirmados mais de dois mil participantes e 618 tabuleiros. Os espectáculos musicais vão contar com a presença de vários artistas de renome, como Bárbara Bandeira, Fernando Daniel, Quim Barreiros, Quinta do Bill, entre outros. Todos os concertos vão acontecer na Várzea Grande e são gratuitos. Os espectáculos no Mouchão mais intimistas, temáticos e para públicos específicos também vão permanecer. O Rancho Folclore, a Noite de Fados e o Tributo Michael Bublé também são alguns dos nomes confirmados.

A apresentação do programa foi realizada pelo mordomo da festa, Mário Formiga. A presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, alertou para a ocorrência de vários constrangimentos durante a festa, em comparação com o habitual do dia a dia, apelando para que todos usufruam da festa em segurança.

Artigo desenvolvido na próxima edição impressa de O MIRANTE.