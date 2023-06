Na Passerelle d'Ouro em Vila Franca de Xira a moda é pretexto para incluir

A Praça de Touros em Vila Franca de Xira recebeu na sexta-feira, 16 de Junho, mais uma edição da Passerelle d'Ouro, um desfile onde a população idosa do concelho assume um papel de destaque na mostra das tendências da estação. O objectivo da iniciativa, que vai na sua 27ª edição, é precisamente a valorização desta franja da sociedade à qual se juntam na passerelle pessoas com deficiência e de todas as idades. O MIRANTE passou pelos bastidores do evento onde cabeleireiras e maquilhadoras lutavam contra o tempo para que nenhuns lábios ficassem por pintar e nenhum cabelo por pentear.

*Reportagem desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE.