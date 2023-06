Marchas populares encheram de cor e alegria Polivalente da Carregueira

A banda da Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio Carregueirense “Vitória” acompanhou as marchas, que voltam a actuar no próximo sábado, 24 de Junho, pelas 21h30, na zona ribeirinha do Arripiado.

A freguesia da Carregueira recebeu no sábado, 17 de Junho, as tradicionais marchas populares, que encheram de cor e alegria o polivalente da aldeia do concelho da Chamusca. O evento, promovido pela junta de freguesia, contou com a participação de mais de uma centena de marchantes de quatro associações, nomeadamente o Rancho Folclórico Etnográfico Infantil da Carregueira (RFEIC), o Grupo Desportivo União Carregueirense (GDUC), a Universidade Sénior da Carregueira (USC) e a Associação de Danças e Cantares os Camponeses da Carregueira (ADeCCC ). A banda da Sociedade Filarmónica de Instrução e Recreio Carregueirense “Vitória” acompanhou as marchas, que voltam a actuar no próximo sábado, 24 de Junho, pelas 21h30, na zona ribeirinha do Arripiado.

Fotos Junta da Carregueira