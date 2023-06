Vila Franca de Xira distinguiu personalidades de mérito

A cidade de Vila Franca de Xira distinguiu as suas personalidades de mérito na noite de quarta-feira, 28 de Junho, no auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense, durante a sessão solene comemorativa do 39º aniversário da elevação de Vila Franca de Xira a cidade. Além de um espectáculo de flamenco o ponto alto foi a distinção de várias figuras e personalidades da terra com os galardões de mérito, a saber: Francisco Palhota, Dário Queiroz, Miguel Branco, Helena de Jesus, Joaquim Barros (a título póstumo), José Louro Henriques, Rita Gaspar, Rui Conceição, José Costa, Maria Manuel Mota (a título póstumo), Jorge Barbosa, Paula Pereira, Associação Desportiva Os Pestinhas de Povos, Joaquim Palma Morais e a empresa Invista.

É uma notícia para ler na edição semanal de O MIRANTE