Participantes na Taça do Mundo de Trampolins recebidos na Câmara de Santarém

Representantes dos 25 países que estão a participar na Taça do Mundo de Trampolins em Santarém, foram recebidos esta sexta-feira, 30 de Junho, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. As honras da casa foram feitas por Diogo Gomes, vereador da Câmara de Santarém, que esteve acompanhado por Carlos Coutinho, presidente da empresa municipal Viver Santarém, Luís Arrais, presidente da Federação Nacional de Ginástica, e Fernando Gaspar, presidente do Gimno Clube de Santarém, clube organizador da competição que decorre até domingo, 2 de Julho.

Diogo Gomes deu as boas-vindas a Santarém a toda a comitiva. Aproveitou para referir que “umas das coisas que Luís Arrais e Fernando Gaspar têm em comum, é o facto de terem sido excelentes praticantes de trampolins, sendo que Fernando é actualmente um grande treinador da modalidade”. O vereador desejou a todos os participantes uma óptima estadia na cidade.

A Taça do Mundo de Trampolins conta com os melhores 183 ginastas mundiais, 24 deles portugueses, em representação de 25 países. As provas preliminares realizam-se no sábado, 1 de Julho, e as finais a 2 de Julho, que terão transmissão televisiva na RTP2. A cobertura de todo o evento será feita via streaming pela Internet, como forma de projetar o evento para todo o mundo.

FOTOS CM Santarém